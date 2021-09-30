Гавана послаблює карантин: пляжі відкриють, але маски залишаться
Гавана послаблює карантинні обмеження, пов'язані з коронавірусом, які діяли 9 місяців. Там стане доступна Набережна Малекон, а також пляжі і басейни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Влада Гавани оголосила в середу, 29 вересня, про відновлення роботи пляжів і басейнів, парків, спортзалів, а також знаменитого прибережного бульвару Малекон.
У той же час жителів попереджають, що доведеться дотримуватися санітарних заходів для запобігання зараження коронавірусом.
Пляжі і басейни будуть працювати, вміщуючи 50% відвідувачів від їх місткості. Також обов'язковим залишається носіння масок.
"У басейнах, як і на пляжах, носіння маски обов'язково, крім плавання", - йдеться в повідомленні.
За заявою губернатора столиці Рейнальдо Гарсіа Сапата, рішення про ослаблення карантину бце прийнято "з урахуванням стійкого зниження числа підтверджених випадків захворювання за останні вісім тижнів і прогресу кампанії вакцинації".
Також влада обіцяє відкриття кордонів для міжнародного туризму 15 листопада і поступове відкриття шкіл, яке триватиме з жовтня по листопад.
Нагадаємо, що Польща відновлює залізничні пасажирські перевезення з усіма країнами. Винятком стала Білорусь.