Гавана послаблює карантин: пляжі відкриють, але маски залишаться

Гавана послаблює карантинні обмеження , пов'язані з коронавірусом, які діяли 9 місяців. Там стане доступна Набережна Малекон, а також пляжі і басейни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Влада Гавани оголосила в середу, 29 вересня, про відновлення роботи пляжів і басейнів, парків, спортзалів, а також знаменитого прибережного бульвару Малекон.

У той же час жителів попереджають, що доведеться дотримуватися санітарних заходів для запобігання зараження коронавірусом.

Пляжі і басейни будуть працювати, вміщуючи 50% відвідувачів від їх місткості. Також обов'язковим залишається носіння масок.

"У басейнах, як і на пляжах, носіння маски обов'язково, крім плавання", - йдеться в повідомленні.

За заявою губернатора столиці Рейнальдо Гарсіа Сапата, рішення про ослаблення карантину б це прийнято "з урахуванням стійкого зниження числа підтверджених випадків захворювання за останні вісім тижнів і прогресу кампанії вакцинації".