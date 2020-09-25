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Генсек ООН заявил, что коронавирус вышел из-под контроля

Новина українською → Нью-Йорк, Пятница 25 сентября 2020 04:11
Генсек ООН заявил, что коронавирус вышел из-под контроля Фото: Антониу Гутерриш (flickr.com/european_parliament)
Автор: Артур Родивилов

Человечество провалило испытание пандемией коронавируса COVID-19, который уже вышел из-под контроля. Это случилось из-за недостатка глобальной подготовленности, взаимодействия, единства и солидарности стран.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш выступая на заседании Совета Безопасности по коронавирусу на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи.

Гуттериш призвал мир к единению и сотрудничеству.

"Пандемия - это явно испытание для международного сотрудничества, которое мы провалили. Вирус уже убил почти миллион человек по всему миру, поразил более 30 млн, он вышел из-под контроля. Это следствие недостатка глобальной подготовленности, взаимодействия, единства и солидарности", - считает генсек ООН.

Напомним, ранее в ООН заявили, что нынешняя пандемия коронавируса не является последней и призвали мировое сообщество заблаговременно готовиться к новой.

Как писало РБК-Украина, ВОЗ ожидает увеличение количества летальных случаев от коронавируса в Европе, а значительный рост смертности ожидается в октябре-ноябре.

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