Генсек ООН заявив, що коронавірус вийшов з-під контролю

Людство провалило випробування пандемією коронавірусу COVID-19, який вже вийшов з-під контролю. Це сталося через нестачу глобальної підготовленості, взаємодії, єдності та солідарності країн.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш виступаючи на засіданні Ради Безпеки щодо коронавірусу на полях тижня високого рівня Генеральної Асамблеї.

Гуттериш закликав світ до єднання і співпраці.

"Пандемія - це явно випробування для міжнародного співробітництва, яке ми провалили. Вірус уже вбив майже мільйон людей по всьому світу, вразив понад 30 млн, він вийшов з-під контролю. Це наслідок нестачі глобальної підготовленості, взаємодії, єдності та солідарності", - вважає генсек ООН.

Нагадаємо, раніше в ООН заявили, що нинішня пандемія коронавірусу не є останньою і закликали світову спільноту завчасно готуватися до нової.

Як повідомляло РБК-Україна, ВООЗ очікує збільшення кількості летальних випадків від коронавірусу в Європі, а значне зростання смертності очікується в жовтні-листопаді.