В Германии хотят ввести обязательную COVID-вакцинацию для военных

Информацию подтвердили в Минобороны Германии во вторник, 23 ноября. Прививку от коронавируса добавят в список вакцин, которые должны получить солдаты. В заявлении министерства говорится, что эту меру еще нужно официально добавить в военные уставы.

По состоянию на понедельник, 22 ноября, среди военных и гражданского персонала Минобороны было зарегистрировано 1 215 активных случаев COVID-19.

По состоянию на вторник общее число новых подтвержденных случаев заболевания увеличилось на 45 326 за последние 24 часа. В стране за сутки было зарегистрировано еще 309 смертей от COVID-19, в результате чего общее количество умерших в Германии с начала пандемии составило 99 433 человека.

Около 68% населения Германии из 83 миллионов были полностью вакцинированы, что намного ниже минимального порога в 75%, к которому стремится правительство.