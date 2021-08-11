В Германии медсестра вакцинировала физраствором почти 9 тысяч человек

В Германии подозревают медсестру в том, что она колола жителям физрастворы вместо вакцин. Власти страны планируют дополнительно привить около 8600 жителей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Несмотря на то, что физиологический раствор не является вредным для организма, впрочем большинство пострадавших из-за халатного поведения медсестры оказались пожилыми людьми, которые имеют высокий риск заражения коронавирусом.
Согласно данным полиции, злоумышленница неоднократно высказывала скептическое мнение относительно вакцинации в своих социальных страницах.
Власти страны приняли решение предложить вероятным жертвам медсестры дополнительную прививку против коронавируса.