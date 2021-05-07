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В Германии могут ограничить использование вакцины Johnson & Johnson, - СМИ

Новина українською → Германия, Пятница 07 мая 2021 19:09
В Германии могут ограничить использование вакцины Johnson & Johnson, - СМИ Фото: в Германии могут ограничить использование вакцины Johnson & Johnson (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Немецкий комитет по вакцинам, известный как STIKO, планирует рекомендовать вакцину против коронавируса Johnson & Johnson только людям старше 60 лет. Ранее подобное решение было принято относительно COVID-вакцины AstraZeneca.

Об этом 7 мая сообщил немецкий журнал Der Spiegel, передает Reuters.

Европейский регулятор лекарственных средств поддержал использование вакцины Johnson & Johnson в прошлом месяце после изучения редких случаев проблем со свертыванием крови у взрослых американцев, получивших дозу.

При этом национальным регуляторам стран ЕС рекомендовали самостоятельно решать, как именно применять вакцину Johnson & Johnson.

STIKO ранее рекомендовал вакцину против коронавируса от AstraZeneca людям в возрасте 60 лет и старше из-за риска тромбоза.

В начале апреля немецкие эксперты заявили, что люди моложе 60 лет не должны получать вторую дозу вакцины AstraZeneca.

"STIKO рекомендует людям до 60 лет вместо второй дозы AstraZeneca вводить дозу мРНК-вакцины (Pfizer-BioNTech или Moderna, - ред.) через 12 недель после первой прививки", - сообщал немецкий регулятор.

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