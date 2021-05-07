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В Німеччині можуть обмежити використання вакцини Johnson & Johnson, - ЗМІ

Новость на русском → Німеччина, П'ятниця 07 травня 2021 19:09
В Німеччині можуть обмежити використання вакцини Johnson & Johnson, - ЗМІ Фото: у Німеччині можуть обмежити використання вакцини Johnson & Johnson (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Німецький комітет з питань вакцин, відомий під назвою STIKO, планує рекомендувати вакцину проти коронавірусу компанії Johnson & Johnson лише людям старше 60 років. Раніше подібне рішення було прийнято щодо COVID-вакцини AstraZeneca.

Про це 7 травня повідомив німецький журнал Der Spiegel, передає Reuters.

Європейський регулятор лікарських засобів підтримав використання вакцини Johnson & Johnson минулого місяця після вивчення рідких випадків проблем зі згортанням крові у дорослих американців, які отримали дозу.

При цьому національним регуляторам країн ЄС рекомендували самостійно вирішувати, як саме застосовувати вакцину Johnson & Johnson.

STIKO раніше рекомендував вакцину проти коронавірусу від AstraZeneca людям у віці 60 років і старше через ризик тромбозу.

На початку квітня німецькі експерти заявили, що люди молодше 60 років не мають отримувати другу дозу вакцини AstraZeneca.

"STIKO рекомендує людям до 60 років замість другої дози AstraZeneca вводити дозу мРНК-вакцини (Pfizer-BioNTech або Moderna, - ред.) через 12 тижнів після першого щеплення", - повідомляв німецький регулятор.

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