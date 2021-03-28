Германии призывает ЕС ускорить регистрацию российской вакцины от коронавируса

Глава правительства Баварии Маркус Зедер призвал зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Он считает, что решение о регистрации в Евросоюзе российской вакцины должно быть принято "как можно скорее".

Зедер отметил, что Европа столкнулась с трудностями пр закупках первых доз вакцин.

"Нам следует извлечь урок из негативного опыта, который мы извлекли из первых закупок", - заявил Зедер.

Страны ЕС отправляют на экспорт миллионы доз производящейся на их территории вакцины AstraZeneca, несмотря на то что потребность в этой вакцине в самом Евросоюзе до сих пор не удовлетворена.

"Именно поэтому ЕС нужно на этот раз быстро заключить все необходимые договоры, чтобы получить столько вакцины, сколько нужно", - подчеркнул Зёдер.