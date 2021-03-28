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Германии призывает ЕС ускорить регистрацию российской вакцины от коронавируса

Новина українською → Воскресенье 28 марта 2021 02:59
Германии призывает ЕС ускорить регистрацию российской вакцины от коронавируса Фото: вакцина Sputnik (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Глава правительства Баварии Маркус Зедер призвал зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Он считает, что решение о регистрации в Евросоюзе российской вакцины должно быть принято "как можно скорее".

Об этом пишет DW.

Зедер отметил, что Европа столкнулась с трудностями пр закупках первых доз вакцин.

"Нам следует извлечь урок из негативного опыта, который мы извлекли из первых закупок", - заявил Зедер.

Страны ЕС отправляют на экспорт миллионы доз производящейся на их территории вакцины AstraZeneca, несмотря на то что потребность в этой вакцине в самом Евросоюзе до сих пор не удовлетворена.

"Именно поэтому ЕС нужно на этот раз быстро заключить все необходимые договоры, чтобы получить столько вакцины, сколько нужно", - подчеркнул Зёдер.

Ранее Германия призвала Еврокомиссию начать процедуру закупки российской вакцины "Спутник V".

РБК-Украина писало, что президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европа столкнулась с мировой войной нового типа из-за пандемии коронавируса и действий России и Китая в области вакцин.

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