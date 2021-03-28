Германии призывает ЕС ускорить регистрацию российской вакцины от коронавируса
Глава правительства Баварии Маркус Зедер призвал зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Он считает, что решение о регистрации в Евросоюзе российской вакцины должно быть принято "как можно скорее".
Об этом пишет DW.
Зедер отметил, что Европа столкнулась с трудностями пр закупках первых доз вакцин.
"Нам следует извлечь урок из негативного опыта, который мы извлекли из первых закупок", - заявил Зедер.
Страны ЕС отправляют на экспорт миллионы доз производящейся на их территории вакцины AstraZeneca, несмотря на то что потребность в этой вакцине в самом Евросоюзе до сих пор не удовлетворена.
"Именно поэтому ЕС нужно на этот раз быстро заключить все необходимые договоры, чтобы получить столько вакцины, сколько нужно", - подчеркнул Зёдер.
Ранее Германия призвала Еврокомиссию начать процедуру закупки российской вакцины "Спутник V".
РБК-Украина писало, что президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европа столкнулась с мировой войной нового типа из-за пандемии коронавируса и действий России и Китая в области вакцин.