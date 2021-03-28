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Німеччини закликає ЄС прискорити реєстрацію російської вакцини від коронавіруса

Новость на русском → Неділя 28 березня 2021 04:01
Німеччини закликає ЄС прискорити реєстрацію російської вакцини від коронавіруса Фото: вакцина Sputnik (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Глава уряду Баварії Маркус Зедер закликав зареєструвати російську вакцину від коронавіруса "Супутник V". Він вважає, що рішення про реєстрацію в Євросоюзі російської вакцини повинно бути прийнято "як можна швидше".

Про це пише DW.

Зедер зазначив, що Європа зіткнулася з труднощами пр закупівлі перших доз вакцин.

"Нам слід витягти урок з негативного досвіду, який ми винесли з перших закупівель", - заявив Зедер.

Країни ЄС відправляють на експорт мільйони доз виробляється на їх території вакцини AstraZeneca, незважаючи на те що потреба в цій вакцині в самому Євросоюзі до цих пір не задоволена.

"Саме тому ЄС потрібно на цей раз швидко укласти всі необхідні договори, щоб отримати стільки вакцини, скільки потрібно", - підкреслив Зедер.

Раніше Німеччина закликала Єврокомісію почати процедуру закупівлі російської вакцини "Супутник V".

РБК-Україна писало, що президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Європа зіткнулася з світовою війною нового типу з-за пандемії коронавіруса і дій Росії і Китаю в області вакцин.

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