В Германии продлили жесткий локдаун до 14 февраля. Решение было принято 19 января на видеоконференции канцлера Ангелы Меркель с главами правительств федеральных земель.

Об этом сообщает DW.

Так, в стране сохраняются действующие ограничения. Не будут работать магазины, за исключением продовольственных и аптек, закрыты школы, детские сады, парикмахерские, салоны красоты и спортивные залы, а также кинотеатры, музеи и театры.

Меры борьбы с инфекцией расширены. Теперь в работающих магазинах и общественном транспорте необходимо носить медицинские маски (ранее нос и рот можно было прикрывать шарфом, платком или аналогичным предметом). А работодателям предписано изыскать возможности для расширения дистанционной работы.

Кроме того, школы останутся закрытыми. Жителей Германии призвали свести контакты до абсолютно необходимого минимума.

Жесткий локдаун действует в ФРГ с 16 декабря 2020 года. А с 5 января 2021-го в округах, где на протяжении семи дней выявляют более 200 новых случаев инфицирования на 100 тыс. человек, перемещения граждан без уважительных причин ограничиваются радиусом 15 километров от места жительства.

Ранее сообщалось, что Меркель хочет продлить уже введенные в стране карантинные ограничения до 15 февраля.

Напомним, новый вид коронавируса обнаружили в Германии.