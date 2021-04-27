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В Германии впервые применяют новый закон о локдауне

Новина українською → Саар, Вторник 27 апреля 2021 17:05
В Германии впервые применяют новый закон о локдауне Фото: в регионе Саар впервые применяют новый закон о локдауне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Германии впервые применяют новый закон об "экстренном торможении". Жесткие ограничения по новому закону о локдауне вводят на территории федеральной земли Саар.

Об этом сообщает издание SOL.

"Экстренное торможение" предусматривает более строгие правила для регионов, в которых семидневная заболеваемость коронавирусом превышает 100 случаев на 100 тысяч населения в течение трех дней подряд.

Так, с четверга, 29 апреля, в регионе Саар будут закрыты рестораны, бары и другие заведения общественного питания, включая на открытом воздухе. Также запрещена работа кинотеатров, театров, музеев, фитнес-студий, салонов красоты и соляриев.

Кроме того, в регионе будет действовать ночной комендантский час с 22:00 до 5:00. При этом с 22:00 до полуночи разрешается выходить на улицу в одиночку, например, на прогулку или пробежку.

При этом останутся открытыми зоопарки и ботанические сады. Однако, посетители должны сдать тест на коронавирус.Также отрицательный тест на COVID необходим будет для посещения цветочных магазинов, книжных магазинов и садовых центров.

Также будет разрешена работа продовольственных магазинов, аптек, автозаправочных станций, газетных киосков, магазинов с товарами для домашних животных, банков и почтовых отделений. Они могут продавать только обычный ассортимент.

Напомним, 21 апреля Бундестаг принял поправки в 4-й Закон о защите от инфекций, согласно которому правительство сможет запускать общенациональное "экстренное торможение".

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что третья волна пандемии коронавируса оказалась самой трудной для Германии. Однако вакцинация по-прежнему самое важное оружие в борьбе с пандемией.

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