У Німеччині вперше застосовують новий закон про локдаун

У Німеччині вперше застосовують новий закон про " екстрене гальмування ". Жорсткі обмеження за новим законом про локдаун вводять на території федеральної землі Саар.

"Екстрене гальмування" передбачає більш суворі правила для регіонів, в яких семиденна захворюваність на коронавірус перевищує 100 випадків на 100 тисяч населення протягом трьох днів поспіль.

Так, з четверга, 29 квітня, в регіоні Саар будуть закриті Ресторани, бари та інші заклади громадського харчування, включаючи на відкритому повітрі. Також заборонена робота кінотеатрів, театрів, музеїв, фітнес-студій, салонів краси і соляріїв.

Крім того, в регіоні діятиме нічна комендантська година з 22:00 до 5:00. При цьому з 22: 00 до півночі дозволяється виходити на вулицю поодинці, наприклад, на прогулянку або пробіжку.

При цьому залишаться відкритими зоопарки і ботанічні сади. Однак, відвідувачі повинні здати тест на коронавірус.Також негативний тест на COVID необхідний буде для відвідування квіткових магазинів, книжкових магазинів і садових центрів.

Також буде дозволена робота продовольчих магазинів, аптек, автозаправних станцій, газетних кіосків, магазинів з товарами для домашніх тварин, банків і поштових відділень. Вони можуть продавати тільки звичайний асортимент.