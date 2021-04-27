У Німеччині вперше застосовують новий закон про локдаун
У Німеччині вперше застосовують новий закон про "екстрене гальмування". Жорсткі обмеження за новим законом про локдаун вводять на території федеральної землі Саар.
Про це повідомляє видання SOL.
"Екстрене гальмування" передбачає більш суворі правила для регіонів, в яких семиденна захворюваність на коронавірус перевищує 100 випадків на 100 тисяч населення протягом трьох днів поспіль.
Так, з четверга, 29 квітня, в регіоні Саар будуть закриті Ресторани, бари та інші заклади громадського харчування, включаючи на відкритому повітрі. Також заборонена робота кінотеатрів, театрів, музеїв, фітнес-студій, салонів краси і соляріїв.
Крім того, в регіоні діятиме нічна комендантська година з 22:00 до 5:00. При цьому з 22: 00 до півночі дозволяється виходити на вулицю поодинці, наприклад, на прогулянку або пробіжку.
При цьому залишаться відкритими зоопарки і ботанічні сади. Однак, відвідувачі повинні здати тест на коронавірус.Також негативний тест на COVID необхідний буде для відвідування квіткових магазинів, книжкових магазинів і садових центрів.
Також буде дозволена робота продовольчих магазинів, аптек, автозаправних станцій, газетних кіосків, магазинів з товарами для домашніх тварин, банків і поштових відділень. Вони можуть продавати тільки звичайний асортимент.
Нагадаємо, 21 квітня Бундестаг прийняв поправки в 4-й Закон Про захист від інфекцій, згідно з яким уряд зможе запускати загальнонаціональне "екстрене гальмування".
Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що третя хвиля пандемії коронавірусу виявилася найважчою для Німеччини. Однак вакцинація як і раніше найважливіша зброя в боротьбі з пандемією.