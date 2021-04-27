В Германии впервые применяют новый закон о локдауне

"Экстренное торможение" предусматривает более строгие правила для регионов, в которых семидневная заболеваемость коронавирусом превышает 100 случаев на 100 тысяч населения в течение трех дней подряд.

Так, с четверга, 29 апреля, в регионе Саар будут закрыты рестораны, бары и другие заведения общественного питания, включая на открытом воздухе. Также запрещена работа кинотеатров, театров, музеев, фитнес-студий, салонов красоты и соляриев.

Кроме того, в регионе будет действовать ночной комендантский час с 22:00 до 5:00. При этом с 22:00 до полуночи разрешается выходить на улицу в одиночку, например, на прогулку или пробежку.

При этом останутся открытыми зоопарки и ботанические сады. Однако, посетители должны сдать тест на коронавирус.Также отрицательный тест на COVID необходим будет для посещения цветочных магазинов, книжных магазинов и садовых центров.

Также будет разрешена работа продовольственных магазинов, аптек, автозаправочных станций, газетных киосков, магазинов с товарами для домашних животных, банков и почтовых отделений. Они могут продавать только обычный ассортимент.