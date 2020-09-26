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В Германии выявили самое большое количество случаев COVID-19 за 5 месяцев

Новина українською → Берлин, Суббота 26 сентября 2020 17:31
В Германии выявили самое большое количество случаев COVID-19 за 5 месяцев Фото: пробирка с надписью "коронавирус" (Униан)
Автор: Игорь Литвиненко

В Германии в субботу, 26 сентября, зафиксировали самое большое количество случаев коронавируса за последние 5 месяцев. За сутки заболели 2507 человек, еще 9 пациентов умерли.

Соответствующие данные представил Институт имени Роберта Коха (RKI), передает Deutsche Welle.

Так, с начала пандемии заболели коронавирусом в Германии 282 730 человек, 9452 - умерли, почти 250 тысяч - вылечились. При этом индекс репродукции COVID-19 в Германии составляет 0,91. Это означает, что 100 больных заражают 91 здорового человека. За предыдущий день это индекс составлял 0,78.

Напомним, ранее в Германии предложили отменить карнавальный сезон из-за карантина.

Как писало РБК-Украина в материале "Проверка эпидемией: связаны ли "антирекорды" по коронавирусу с увеличением тестирования", власти европейских стран могут быть вынуждены вернуть жесткий карантин, несмотря на риск возмутить население. Ухудшение ситуации с коронавирусом наблюдается сразу в нескольких странах, включая Францию, Германию и Португалию.

Как писало РБК-Украина, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса - заболели 3833 человека.

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