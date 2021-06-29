В Германии заболеваемость штаммом "Дельта" удвоилась всего за неделю
В Германии количество заражений коронавирусом, вызванных штаммом "Дельта", увеличилось более чем в два раза в течении одной недели. При этом вполне возможно, что заболевших гораздо больше.
Об этом сообщает Reuters.
Президент агентства общественного здравоохранения Института Роберта Коха Лотар Вилер сообщил официальным лицам, что "Дельта" набирает обороты в Германии.
По его словам, что анализ секвенирования генома показал, что на вариант "Дельта" приходится 36% инфекций за неделю с 14 по 20 июня. При этом на прошлой неделе эта цифра составляла 15%. Это говорит о том, что показатель роста случаев более заразного варианта коронавируса увеличился всего за неделю.
Кроме того, учитывая быстрое распространение коронавируса "Дельта" и медленный анализ подробных данных, Вилер подсчитал, что индийский штамм уже вполне себе может составлять более 50% от числа зарегистрированных случаев.
Напомним, что министр здравоохранения Германии считает, что вариант "Дельта" доставит немало хлопот уже этим летом. По его словам, этот вариант коронавируса в Германии станет доминирующим.
Ранее сообщалось, что Германия спешит вакцинировать всех своих жителей. Первую дозу вакцины там получили уже половина взрослых.