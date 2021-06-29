В Германии заболеваемость штаммом "Дельта" удвоилась всего за неделю

В Германии количество заражений коронавирусом, вызванных штаммом "Дельта" , увеличилось более чем в два раза в течении одной недели. При этом вполне возможно, что заболевших гораздо больше.

Президент агентства общественного здравоохранения Института Роберта Коха Лотар Вилер сообщил официальным лицам, что "Дельта" набирает обороты в Германии.

По его словам, что анализ секвенирования генома показал, что на вариант "Дельта" приходится 36% инфекций за неделю с 14 по 20 июня. При этом на прошлой неделе эта цифра составляла 15%. Это говорит о том, что показатель роста случаев более заразного варианта коронавируса увеличился всего за неделю.