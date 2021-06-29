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У Німеччині захворюваність штамом "Дельта" подвоїлася лише за тиждень

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Німеччина, Вівторок 29 червня 2021 05:58
У Німеччині захворюваність штамом "Дельта" подвоїлася лише за тиждень Фото: у Німеччині коронавірус Дельта набирає обертів (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Німеччині кількість заражень коронавірусом, викликаних штамом "Дельта", збільшилася більш ніж в два рази протягом одного тижня. При цьому цілком можливо, що хворих набагато більше.

Про це повідомляє Reuters.

Президент агентства громадської охорони здоров'я Інституту Роберта Коха Лотар Вілер повідомив офіційним особам, що "Дельта" набирає обертів у Німеччині.

За його словами, аналіз секвенування геному показав, що на варіант "Дельта" припадає 36% інфекцій за тиждень з 14 по 20 червня. При цьому минулого тижня ця цифра становила 15%. Це говорить про те, що показник зростання випадків більш заразного варіанту коронавірусу збільшився всього за тиждень.

Крім того, враховуючи швидке поширення коронавірусу "Дельта" і повільний аналіз докладних даних, Вілер підрахував, що індійський штам вже цілком собі може становити більше 50% від числа зареєстрованих випадків.

Нагадаємо, що міністр охорони Здоров'я Німеччини вважає, що варіант "Дельта" завдасть чимало клопоту вже цього літа. За його словами, цей варіант коронавірусу в Німеччині стане домінуючим.

Раніше повідомлялося, що Німеччина поспішає вакцинувати всіх своїх жителів. Першу дозу вакцини там отримали вже половина дорослих.

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