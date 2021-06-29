У Німеччині захворюваність штамом "Дельта" подвоїлася лише за тиждень

У Німеччині кількість заражень коронавірусом, викликаних штамом "Дельта" , збільшилася більш ніж в два рази протягом одного тижня. При цьому цілком можливо, що хворих набагато більше.

Президент агентства громадської охорони здоров'я Інституту Роберта Коха Лотар Вілер повідомив офіційним особам, що "Дельта" набирає обертів у Німеччині.

За його словами, аналіз секвенування геному показав, що на варіант "Дельта" припадає 36% інфекцій за тиждень з 14 по 20 червня. При цьому минулого тижня ця цифра становила 15%. Це говорить про те, що показник зростання випадків більш заразного варіанту коронавірусу збільшився всього за тиждень.