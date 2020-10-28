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Германия компенсирует бизнесу до 75% дохода из-за новых карантинных ограничений

Новина українською → Германия , Среда 28 октября 2020 21:10
Германия компенсирует бизнесу до 75% дохода из-за новых карантинных ограничений Фото: флаг Германии (flickr.com/yomut)
Автор: Максим Зайченко

Правительство Германии компенсирует большую часть дохода небольшим компаниям. Такое решение приняли из-за новых карантинных ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.

Об этом в ходе пресс-конференции заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает агентство Reuters.

Она пояснила, что речь идет о предприятиях, где работают до 50 сотрудников. Они получат 75% от выручки за ноябрь 2019 года. На это правительство Германии намерено выделить 10 млрд евро.

С таким же предложением выступил министр финансов Германии Олаф Шольц, сообщала газета Bild. По его словам, небольшие компании должны получить до 75% потерянного оборота, а более крупные - до 70%.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии вводят карантин по всей стране на месяц. В рамках ограничений запрещается работа баров и ресторанов, а людям нельзя собираться больше 10 человек.

Также РБК-Украина писало, что с 29 октября правительство Швейцарии ужесточает карантинные ограничения. В частности, вводится комендантский час для ресторанов и баров.

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