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Німеччина компенсує бізнесу до 75% доходу через нові карантинні обмеження

Новость на русском → Німеччина , Середа 28 жовтня 2020 21:10
Німеччина компенсує бізнесу до 75% доходу через нові карантинні обмеження Фото: прапор Німеччини (flickr.com/yomut)
Автор: Максим Зайченко

Уряд Німеччини компенсує більшу частину доходу невеликим компаніям. Таке рішення прийняли через нові карантинні обмеження, введені через поширення коронавірусу.

Про це в ході прес-конференції заявила канцлер ФРН Ангела Меркель, передає агентство Reuters.

Вона пояснила, що мова йде про підприємства, де працюють до 50 співробітників. Вони отримають 75% від виручки за листопад 2019 року. На це уряд Німеччини має намір виділити €10 млрд євро.

З такою ж пропозицією виступив міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц, повідомляла газета Bild. За його словами, невеликі компанії повинні отримати до 75% втраченого обороту, а великі - до 70%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Німеччині вводять карантин по всій країні на місяць. В рамках обмежень забороняється робота барів і ресторанів, а людям не можна збиратися понад 10 осіб.

Також РБК-Україна писало, що з 29 жовтня уряд Швейцарії посилює карантинні обмеження. Зокрема, вводиться комендантська година для ресторанів та барів.

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