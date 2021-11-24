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Германия обновила антирекорд по смертности от COVID-19

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Германия, Среда 24 ноября 2021 09:49
Германия обновила антирекорд по смертности от COVID-19 Фото: Германия побила рекорд по заболеваемости коронавирусом (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В Германии за сутки 23 ноября зарегистрировали 66 884 новых случая заболевания коронавирусом. Такой показатель снова побил печальный рекорд с начала пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института Роберта Коха (RKI).

Общенациональный семидневный уровень заболеваемости впервые превысил 400 и составил 404,5. Этот показатель достигает нового максимума 17-й день подряд. Отмечают, что в предыдущий день значение составило 399,8, а в середине прошлой недели - 319,5.

На сегодняшний день общее количество выявленных заражений с начала пандемии в Германии составляет почти 5,5 млн.

Также за последние 24 часа в стране зафиксировали 335 летальных случаев в связи с COVID-19. За все время пандемии от вируса в стране умерли 99 768 человек.

Напомним, 23 ноября Нидерланды начали перевозку пациентов с COVID-19 в Германию, чтобы ослабить давление на медучреждения. Больницы всеми силами пытаются справиться со всплеском случаев заболевания коронавирусом.

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