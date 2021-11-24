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Німеччина оновила антирекорд смертності від COVID-19

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Німеччина, Середа 24 листопада 2021 09:49
Німеччина оновила антирекорд смертності від COVID-19 Фото: Німеччина побила рекорд із захворюваності на коронавірус (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У Німеччині за добу 23 листопада зареєстрували 66 884 нових випадків захворювання на коронавірус. Такий показник знову побив сумний рекорд з початку пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту Роберта Коха (RKI).

Загальнонаціональний семиденний рівень захворюваності вперше перевищив 400 і становить 404,5. Цей показник досягає нового максимуму 17-й день поспіль. Зазначають, що у попередній день значення становило 399,8, а в середині минулого тижня - 319,5.

На сьогоднішній день загальна кількість виявлених заражень від початку пандемії у Німеччині становить майже 5,5 млн.

Також за останні 24 години в країні зафіксували 335 летальних випадків у зв'язку з COVID-19. За весь час пандемії від вірусу в країні померло 99 768 осіб.

Нагадаємо, 23 листопада Нідерланди почали перевезення пацієнтів з COVID-19 до Німеччини, щоб послабити тиск на медустанови. Лікарні всіма силами намагаються впоратися зі сплеском випадків захворювання на коронавірус.

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