Германия обновила антирекорд по смертности от COVID-19

В Германии за сутки 23 ноября зарегистрировали 66 884 новых случая заболевания коронавирусом. Такой показатель снова побил печальный рекорд с начала пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института Роберта Коха (RKI) .

Общенациональный семидневный уровень заболеваемости впервые превысил 400 и составил 404,5. Этот показатель достигает нового максимума 17-й день подряд. Отмечают, что в предыдущий день значение составило 399,8, а в середине прошлой недели - 319,5.

На сегодняшний день общее количество выявленных заражений с начала пандемии в Германии составляет почти 5,5 млн.

Также за последние 24 часа в стране зафиксировали 335 летальных случаев в связи с COVID-19. За все время пандемии от вируса в стране умерли 99 768 человек.