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Германия ослабляет карантин: разрешены массовые мероприятия

Автор: Наталья Скороход

Германия ослабляет карантинные ограничения, связанные с коронавирусом. Власти решлили позволить большему количеству людей присутствовать на массовых мероприятиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Теперь на крупных массовых мероприятиях под открытым небом, таких как футбольные матчи, смогут присутствовать одновременно до 10 тысяч зрителей. Кроме того, в закрытых помещениях разрешено присутствие 4 тысяч человек.

Решение одобрили в 16 землях Германии. Новые правила вступают в силу, как только федеральные земли обновляют свои правила.

Однако на всех мероприятиях сохраняется обязательных масочный режим. Также от посетителей таких мероприятий будут требовать доказательства вакцинации или выздоровления от коронавируса или же тесты с отрицательным результатом на COVID-19.

Напомним, что ситуация с коронавирусом остается все еще напряженной в Германии. На прошлой неделе страна побила антирекорд по заболеваемости.

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