Германия отменяет ограничения на въезд в страну с 1 июля. Но есть условие
В Германии собираются разрешить въезд для всех желающих. Однако при этом уровень заболеваемости в стране, с которой прибывает турист, должен соотвествовать определенным показателям.
Об этом сообщает Bild.
Министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что поездки будут разрешены для стран с показателем заражаемости ниже 200 на 100 тысяч человек. При этом такой показатель должен быть установлен в течении последних семи дней.
"Это возможно, потому что в будущем в Европе появятся четкие общие правила обращения с теми, кто был вакцинирован, с теми, кто выздоровел, и с теми, кто прошел тестирование", - пишет издание.
Отметим, что в Украине показатель заболеваемости, по состоянию на сегодня, 65 на 100 тысяч человек.
Напомним, сегодня Совет Европейского союза окончательно утвердил регламенты о внедрении COVID-сертификатов в ЕС.
РБК-Украина писало, что в Евросоюзе одобрили свободное перемещение граждан между странами блока. Это возможно в случае полной вакцинации от коронавируса как минимум за 14 дней до поездки.