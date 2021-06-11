ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Німеччина скасовує обмеження на в'їзд в країну з 1 липня. Але є умова

Новость на русском →
П'ятниця 11 червня 2021 14:56
Німеччина скасовує обмеження на в'їзд в країну з 1 липня. Але є умова Фото: у Німеччині дозволять в'їзд для всіх з 1 липня (Getty Images)
Автор: Инна Собора

У Німеччині збираються дозволити в'їзд для всіх бажаючих. Однак при цьому рівень захворюваності в країні, з якою прибуває турист, повинен відповідати певним показникам.

Про це повідомляє Bild.

Міністр закордонних справ Хайко Маас заявив, що поїздки будуть дозволені для країн з показником зараження нижче 200 на 100 тисяч осіб. При цьому такий показник повинен бути встановлений протягом останніх семи днів.

"Це можливо, тому що в майбутньому в Європі з'являться чіткі загальні правила поводження з тими, хто був вакцинований, з тими, хто одужав, і з тими, хто пройшов тестування", - пише видання.

Зазначимо, що в Україні показник захворюваності, станом на сьогодні, 65 на 100 тисяч осіб.

Нагадаємо, сьогодні Рада Європейського Союзу остаточно затвердив регламенти про впровадження covid-сертифікатів в ЄС.

РБК-Україна писало, що в Євросоюзі схвалили вільне переміщення громадян між країнами блоку. Це можливо в разі повної вакцинації від коронавірусу як мінімум за 14 днів до поїздки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Германия Карантин
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19