Німеччина скасовує обмеження на в'їзд в країну з 1 липня. Але є умова

У Німеччині збираються дозволити в'їзд для всіх бажаючих. Однак при цьому рівень захворюваності в країні, з якою прибуває турист, повинен відповідати певним показникам.

Міністр закордонних справ Хайко Маас заявив, що поїздки будуть дозволені для країн з показником зараження нижче 200 на 100 тисяч осіб. При цьому такий показник повинен бути встановлений протягом останніх семи днів.

"Це можливо, тому що в майбутньому в Європі з'являться чіткі загальні правила поводження з тими, хто був вакцинований, з тими, хто одужав, і з тими, хто пройшов тестування", - пише видання.

Зазначимо, що в Україні показник захворюваності, станом на сьогодні, 65 на 100 тисяч осіб.