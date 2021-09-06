Германия передаст миру 100 миллионов доз вакцин от COVID-19

Германия передаст другим странам 100 миллионов доз вакцин от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Йенс Шпан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Поделиться с миром ста миллионами доз вакцины от коронавируса Германия планирует уже до конца этого года. При этом Шпан отметил, что именно столько жителей удалось вакцинировать от COVID-19 в самой Германии.

На встрече с главами здравоохранения стран G20 Шпан заявил, что пандемия коронавируса не закончится, пока не закончится по всему миру.

"В противном случае могут возникнуть новые мутации", - отметил он.

Также отмечается, что, благодаря международным усилиям, к концу года планируют вакцинировать 40 процентов всех жителей планеты.