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Германия передаст миру 100 миллионов доз вакцин от COVID-19

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Германия, Понедельник 06 сентября 2021 03:02
Германия передаст миру 100 миллионов доз вакцин от COVID-19 Фото: Йенс Шпан, министр здравоохранения Германии (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Германия передаст другим странам 100 миллионов доз вакцин от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Йенс Шпан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Поделиться с миром ста миллионами доз вакцины от коронавируса Германия планирует уже до конца этого года. При этом Шпан отметил, что именно столько жителей удалось вакцинировать от COVID-19 в самой Германии.

На встрече с главами здравоохранения стран G20 Шпан заявил, что пандемия коронавируса не закончится, пока не закончится по всему миру.

"В противном случае могут возникнуть новые мутации", - отметил он.

Также отмечается, что, благодаря международным усилиям, к концу года планируют вакцинировать 40 процентов всех жителей планеты.

Напомним, что в Германии разрешили работу ночных клубов. Однако туда впускают только привитых от коронавируса посетителей.

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