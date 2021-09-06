Німеччина передасть світу 100 мільйонів доз вакцин від COVID-19

Німеччина передасть іншим країнам 100 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Про це заявив міністр охорони здоров'я Йенс Шпан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Поділитися зі світом ста мільйонами доз вакцини від коронавірусу Німеччина планує вже до кінця цього року. При цьому Шпан зазначив, що саме стільки жителів вдалося вакцинувати від COVID-19 в самій Німеччині.

На зустрічі з главами охорони здоров'я країн G20 Шпан заявив, що пандемія коронавірусу не закінчиться, поки не закінчиться по всьому світу.

"В іншому випадку можуть виникнути нові мутації", - зазначив він.

Також наголошується, що, завдяки міжнародним зусиллям, до кінця року планують вакцинувати 40 відсотків усіх жителів планети.