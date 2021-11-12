ru ua
Пт, 12 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Германия снова побила рекорд по коронавирусу - более 50 тысяч случаев за сутки

Новина українською →
Германия, Пятница 12 ноября 2021 10:32
Германия снова побила рекорд по коронавирусу - более 50 тысяч случаев за сутки Фото: в Германии побили суточный антирекорд по заболеваемости коронавирусом (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В Германии зарегистрировали новый антирекорд по коронавирусу. Там за сутки 11 ноября заболели более 50 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института имени Роберта Коха (RKI).

Согласно статистике, по состоянию на 12 ноября, в Германии зафиксировали 50 196 случаев инфицирования COVID-19. Новый суточный максимум регистрируют уже четвертый день подряд.

По данным Института Роберта Коха, общее число подтвержденных случаев коронавируса в Германии составляет 4,89 миллиона, а общее количество смертей выросло до 97 198 человек.

Институт сообщил о росте недельной заболеваемости коронавирусом - числа людей на 100 тысяч населения, которые могут заразиться за последние 7 дней - до 249 с 232 днем ранее.

Напомним, в Восточной Европе фиксируют рост смертности от COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе