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В Восточной Европе растет смертность от COVID. Морги Румынии и Болгарии переполнены, - The Guardian

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Европа, Четверг 11 ноября 2021 17:15
В Восточной Европе растет смертность от COVID. Морги Румынии и Болгарии переполнены, - The Guardian Фото: в Восточной Европе растет смертность от коронавируса (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Две страны Восточной Европы - Румыния и Болгария - регистрируют самые высокие ежедневные показатели смертности от коронавирса. Там наблюдается самый низкий уровень вакцинации среди стран ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Руководитель университетской больницы скорой помощи Бухареста (Румыния) Каталин Цирстой заявил, что каждый день в стране умирает столько человек, сколько составляет население обычной деревни в Румынии. По его словам, морги переполнены жертвами COVID-19. А система здравоохранения близка к критической точке.

"Все это вызвано одной вещью: неспособностью населения понять, что им необходимо пройти вакцинацию", - подчеркнул Цирстой.

В Румынии средний дневной уровень смертности более чем в 30 раз выше, чем в Португалии, Франции или Испании.

Несмотря на регулярные поставки вакцины, две страны полностью вакцинировали самую низкую долю своего населения в ЕС: 34,3% жителей Румынии получили две инъекции, а в Болгарии полностью прошли вакцинацию 22,8% жителей страны.

Для сравнения, в странах ЕС средний показатель составляет 65,2%. В таких странах как Франция, Италия, Бельгия, Дания показатель вакцинации приближается или превышает 70%, а на Мальте и в Португалии - 80%.

Напомним, 11 ноября в столице Израиля Иерусалиме начались учения "Омега", которые организованы для подготовки к возможной волне смертельного штамма коронавируса.

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