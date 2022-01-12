Германия поставила новый антирекорд по коронавирусу: заразилось более 80 тысяч человек за сутки

В Германии за сутки, 11 января, коронавирус зафиксировали у 80 430 человек. Такой показатель стал рекордным для страны с начала пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института Роберта Коха .

Прошлый суточный максимум был зарегистрирован 24 ноября 2021 года. Тогда в стране обнаружили 66 884 COVID-позитивных.

По состоянию на сегодняшний день многие зараженные люди относятся к возрастной группе от 35 до 59 лет. Больше всего случаев было зафиксировано в Гамбурге - 10 539, в Бремене - 7899, Кельне - 4 454 и Дюссельдорфе - 4 358.

С начала пандемии в Германии коронавирус выявили более чем у 7,66 млн человек. За два года пандемии скончались свыше 114,7 тысячи (384 человека за минувшие сутки).