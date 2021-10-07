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Германия разрешила прививать бустером граждан старше 70 лет

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Германия, Четверг 07 октября 2021 19:20
Германия разрешила прививать бустером граждан старше 70 лет Фото: Германия разрешила прививать бустером граждан старше 70 лет (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Консультативный комитет Германии по вакцинам разрешил использование бустерной дозы для лиц старше 70 лет. Дополнительной дозой будут прививать через шесть месяцев после окончания стандартного курса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Группа экспертов отметила, что повторную прививку препаратами Pfizer-BioNTech или Moderna разрешено делать не ранее, чем через шесть месяцев после завершения стандартного курса. По их словам, иммунная защита после вакцинации с возрастом уменьшается и прорывные инфекции все чаще могут привести к тяжелым заболеваниям.

Отмечается, что лица, которые вакцинировались однокомпонентным препаратом Johnson & Johnson, должны получить бустерную прививку уже через четыре недели.

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