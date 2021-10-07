Німеччина дозволила щепити бустером громадян старше 70 років

Консультативний комітет Німеччини по вакцинам дозволив використання бустерної дози для осіб старше 70 років. Додаткову дозу щепитимуть через шість місяців після закінчення стандартного курсу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Група експертів відзначила, що повторне щеплення препаратами Pfizer-BioNTech або Moderna дозволено робити не раніше, ніж через шість місяців після завершення стандартного курсу. За їх словами, імунний захист після вакцинування з віком зменшується і проривні інфекції все частіше можуть призвести до тяжких захворювань.

Зазначається, що особи, які вакцинувалися однокомпонентним препаратом Johnson & Johnson, повинні отримати бустерне щеплення вже через чотири тижні.