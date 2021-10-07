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Німеччина дозволила щепити бустером громадян старше 70 років

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Німеччина, Четвер 07 жовтня 2021 19:20
Німеччина дозволила щепити бустером громадян старше 70 років Фото: Німеччина дозволила щепити бустером громадян старше 70 років (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Консультативний комітет Німеччини по вакцинам дозволив використання бустерної дози для осіб старше 70 років. Додаткову дозу щепитимуть через шість місяців після закінчення стандартного курсу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Група експертів відзначила, що повторне щеплення препаратами Pfizer-BioNTech або Moderna дозволено робити не раніше, ніж через шість місяців після завершення стандартного курсу. За їх словами, імунний захист після вакцинування з віком зменшується і проривні інфекції все частіше можуть призвести до тяжких захворювань.

Зазначається, що особи, які вакцинувалися однокомпонентним препаратом Johnson & Johnson, повинні отримати бустерне щеплення вже через чотири тижні.

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