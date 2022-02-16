Германия снимет большинство COVID-ограничений с 20 марта

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, большинство ограничений отменят с 20 марта.

"Мы можем смотреть в будущее с большим оптимизмом, чем в последние несколько недель", - отметил он.

План из трех пунктов предусматривает поэтапное снятие ограничений для собраний людей, торговых точек, ресторанов и отелей. Тем не менее, эксперты в области здравоохранения по-прежнему будут призывать людей носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Как уточнил Шольц, кампания по вакцинации точно сохранится на следующую осень и зиму. Он также подчеркнул, что снятие ограничений не означает отмену определенных стандартов здравоохранения.