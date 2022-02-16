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Германия снимет большинство COVID-ограничений с 20 марта

Автор: Юлия Бойко

Федеральное правительство Германии согласовало отмену большинства COVID-ограничений. Ожидается, что данный процесс будет проходить постепенно, а последние меры перестанут действовать с 20 марта 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dpa.

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, большинство ограничений отменят с 20 марта.

"Мы можем смотреть в будущее с большим оптимизмом, чем в последние несколько недель", - отметил он.

План из трех пунктов предусматривает поэтапное снятие ограничений для собраний людей, торговых точек, ресторанов и отелей. Тем не менее, эксперты в области здравоохранения по-прежнему будут призывать людей носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Как уточнил Шольц, кампания по вакцинации точно сохранится на следующую осень и зиму. Он также подчеркнул, что снятие ограничений не означает отмену определенных стандартов здравоохранения.

Напомним, ранее правительство Нидерландов объявило о снятии всех ограничений, начиная с 25 февраля 2022 года, несмотря на несколько тысяч подтвержденных ежедневных случаев COVID.

Также власти Кипра решили снять ограничения на доступ непривитых от COVID-19 в бары, рестораны и другие места.

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