Германия ввела карантин для непривитых туристов из Украины: новые правила въезда

Правительство Германии внесло Латвию, Эстонию, Йемен, Брунею и Украину в список с высоким уровнем заражения. Невакцинированным украинцам придется находиться на самоизоляции по прибытии в страну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Avianews .

Сегодня Германия делит страны на два типа:

страны с высоким уровнем заражения;

страны с высоким риском распространения новых штаммов.

Согласно обновленным правилам, отныне, невакцинированным украинцам придется находиться на 10-дневном карантине по прибытии в Германию. Срок самоизоляции можно сократить до 5 дней при наличии отрицательного ПЦР-теста.

В частности, вакцинированые путешественники или те, кто переболел на коронавирус - освобождаются от карантина.

Сегодня Германия признает указанные вакцины: