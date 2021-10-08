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Германия ввела карантин для непривитых туристов из Украины: новые правила въезда

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Германия, Пятница 08 октября 2021 19:38
Германия ввела карантин для непривитых туристов из Украины: новые правила въезда Фото: Германия изменила правила въезда для невакцинированных туристов из Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство Германии внесло Латвию, Эстонию, Йемен, Брунею и Украину в список с высоким уровнем заражения. Невакцинированным украинцам придется находиться на самоизоляции по прибытии в страну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Avianews.

Сегодня Германия делит страны на два типа:

  • страны с высоким уровнем заражения;
  • страны с высоким риском распространения новых штаммов.

Согласно обновленным правилам, отныне, невакцинированным украинцам придется находиться на 10-дневном карантине по прибытии в Германию. Срок самоизоляции можно сократить до 5 дней при наличии отрицательного ПЦР-теста.

В частности, вакцинированые путешественники или те, кто переболел на коронавирус - освобождаются от карантина.

Сегодня Германия признает указанные вакцины:

  • Pfizer;
  • Moderna;
  • AstraZeneca;
  • Janssen.
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