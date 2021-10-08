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Німеччина запровадила карантин для невакцинованих туристів з України: нові правила в'їзду

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Німеччина, П'ятниця 08 жовтня 2021 19:38
Німеччина запровадила карантин для невакцинованих туристів з України: нові правила в'їзду Фото: Німеччина змінила правила в'їзду для невакцинованих туристів з України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд Німеччини вніс Латвію, Естонію, Ємен, Брунеєм й Україну до списку з високим рівнем зараження. Невакцинованим українцям доведеться перебувати на самоізоляції після прибуття до країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Avianews.

Сьогодні Німеччина ділить країни на два типи:

  • країни з високим рівнем зараженням;
  • країни з високим ризиком поширення нових штамів.

Згідно з оновленими правилами, відтепер, невакцинованим українцям доведеться перебувати на 10-денному карантині після прибуття до Німеччини. Термін самоізоляції можна скоротити до 5 днів при наявності негативного ПЛР-тесту.

Зокрема, вакциновані мандрівники, або ті хто перехворів на коронавірус - звільняються від карантину.

Сьогодні Німеччина визнає зазначені вакцини:

  • Pfizer;
  • Moderna;
  • AstraZeneca;
  • Janssen.
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