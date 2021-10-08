Німеччина запровадила карантин для невакцинованих туристів з України: нові правила в'їзду
Фото: Німеччина змінила правила в'їзду для невакцинованих туристів з України (Getty Images)
Уряд Німеччини вніс Латвію, Естонію, Ємен, Брунеєм й Україну до списку з високим рівнем зараження. Невакцинованим українцям доведеться перебувати на самоізоляції після прибуття до країни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Avianews.
Сьогодні Німеччина ділить країни на два типи:
- країни з високим рівнем зараженням;
- країни з високим ризиком поширення нових штамів.
Згідно з оновленими правилами, відтепер, невакцинованим українцям доведеться перебувати на 10-денному карантині після прибуття до Німеччини. Термін самоізоляції можна скоротити до 5 днів при наявності негативного ПЛР-тесту.
Зокрема, вакциновані мандрівники, або ті хто перехворів на коронавірус - звільняються від карантину.
Сьогодні Німеччина визнає зазначені вакцини:
- Pfizer;
- Moderna;
- AstraZeneca;
- Janssen.