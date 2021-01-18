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Глава Евросовета считает, что вводить COVID-паспорта слишком рано

Новина українською → Понедельник 18 января 2021 01:21
Глава Евросовета считает, что вводить COVID-паспорта слишком рано Фото: Шарль Мишель (Eurokinissi)
Автор: Инна Собора

Глава Европейского совета Шарль Мишель выступил за проведение дебатов о сертификатах вакцинации против коронавируса в странах ЕС. В то же время он видит опасность в слишком быстром введении такой меры.

Об этом он заявил в эфире нидерландского канала NPO, сообщает The Brussels Times.

Дипломат считает, что если ввести паспорта вакцинации слишком рано, "это вызовет огромное разочарование".

Сообщается, что идея создания паспорта вакцинации была выдвинута в начале прошлой недели премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.Он хочет восстановить важный туристический сектор своей страны как можно скорее после пандемии, однако он не выступал за обязательный характер паспортов вакцинации для путишествий. Тем не менее, он надеялся, что сертификат о вакцинации как гарантия поездки без препятствий могла бы мотивировать людей вакцинироваться.

Глава Европейского совета отметил, что он понимает, что это деликатный вопрос, поскольку у некоторых людей могло сложиться впечатление, что вакцинация де-факто станет обязательной.

Он добавил, что дебаты по этому вопросу начнутся на текущей неделе. По его словам, неформальные дискуссии между лидерами стран Евросоюза продолжаются последние несколько недель, сосредоточившись в основном на двух вопросах: "Согласны ли они с принципом введения паспортов вакцинации?" и "Если согласны, когда это уместно?".

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока призывают страны не вводить так называемые COVID-паспорта.

В то же время, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала введение сертификатов вакцинации от коронавируса в ЕС медицинской необходимостью.

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