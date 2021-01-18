Глава Євроради вважає, що вводити COVID-паспорта занадто рано

Голова Європейської ради Шарль Мішель виступив за проведення дебатів про сертифікати вакцинації проти коронавіруса в країнах ЄС. У той же час він бачить небезпеку в надто швидкому введенні такої міри.

Про це він заявив в ефірі нідерландської каналу NPO, повідомляє The Brussels Times.

Дипломат вважає, що якщо ввести паспорти вакцинації занадто рано, "це викличе величезне розчарування".

Повідомляється, що ідея створення паспорта вакцинації була висунута на початку минулого тижня прем'єр-міністром Греції Кириакосом Мицотакисом.Вона хоче відновити важливий туристичний сектор своєї країни як можна швидше після пандемії, однак він не виступав за обов'язковий характер паспортів вакцинації для подорожей. Тим не менш, він сподівався, що сертифікат про вакцинацію як гарантія поїздки без перешкод міг би мотивувати людей вакцинуватися.

Голова Європейської ради зазначив, що він розуміє, що це делікатне питання, оскільки у деяких людей могло скластися враження, що вакцинація де-факто стане обов'язковою.

Він додав, що дебати з цього питання почнуться на поточному тижні. За його словами, неформальні дискусії між лідерами країн Євросоюзу тривають останні кілька тижнів, зосередившись в основному на двох питаннях: "Чи згодні вони з принципом введення паспортів вакцинації?" і "Якщо згодні, коли це доречно?".

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) поки закликають країни не вводити так звані COVID-паспорта.

У той же час, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн назвала введення сертифікатів вакцинації від коронавіруса в ЄС медичною необхідністю.