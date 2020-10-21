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Глава Евросовета созвал экстренный саммит ЕС по коронавирусу

Новина українською → Страсбург, Среда 21 октября 2020 23:40
Глава Евросовета созвал экстренный саммит ЕС по коронавирусу Фото: Шарль Мишель (Eurokinissi)
Автор: Артур Родивилов

Глава Евросовета Шарль Мишель принял решение о созыве экстренного саммита с участием глав государств и представительств ЕС. На нем ожидается обсуждение мер по борьбе с пандемией и улучшению эпидемиологических ситуаций в странах.

Об этом он написал в своем Twitter.

Саммит будет проведен 29 октября. Мероприятие состоится в формате видеоконференции.

В странах Европы вводят новые ограничения из-за распространения COVID-19. В Бельгии, где располагается Еврокомиссия, Совет ЕС и Европарламент введен комендантский час, закрыты кафе и рестораны.

В октябре уже прошли два саммита ЕС. На них кроме других тем также обсуждали пандемию коронавируса.

По данным ВОЗ, в Европе зарегистрировано 8,4 млн заразившихся коронавирусом из 40,7 млн в мире. Если в марте и апреле регистрировалось менее 50 тысяч заражений в день, то в октябре - до 170 тысяч.

Напомним, в Украине зафиксировали сразу два новых антирекорда по коронавирусу - за сутки выявили 6719 новых случаев заболевания и 141 смерть от COVID-19.

Также сообщалось, что в Министерстве здравоохранения разработали план реагирования на четыре уровня опасности из-за коронавируса.

Отметим, пик эпидемии вирусных заболеваний в Украине ожидают в конце ноября.

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