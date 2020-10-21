Глава Євроради скликав екстрений саміт ЄС щодо коронавирусу

Голова Євроради Шарль Мішель ухвалив рішення про скликання екстреного саміту за участю глав держав і представництв ЄС. На ньому очікується обговорення заходів щодо боротьби з пандемією і поліпшення епідеміологічних ситуацій у країнах.

Про це він написав у своєму Twitter.

Саміт буде проведено 29 жовтня. Захід відбудеться в форматі відеоконференції.

В країнах Європи вводять нові обмеження розповсюдження COVID-19. В Бельгії, де розташовується Єврокомісія, Рада ЄС та Європарламент введено комендантську годину, закриті кафе і ресторани.

У жовтні вже пройшли два саміти ЄС. На них крім інших тем також обговорювали пандемію коронавірусу.

За даними ВООЗ, у Європі зареєстровано 8,4 млн заражених коронавірусом з 40,7 млн у світі. Якщо в березні та квітні реєструвалося менш як 50 тисяч заражень в день, то в жовтні - до 170 тисяч.

Нагадаємо, в Україні зафіксували одразу два нових антирекорди з коронавірусу - за добу виявили 6719 нових випадків захворювання і 141 смерть від COVID-19.

Також повідомлялося, що в Міністерстві охорони здоров'я розробили план реагування на чотири рівня небезпеки через коронавірус.

Зазначимо, пік епідемії вірусних захворювань в Україні очікують у кінці листопада.