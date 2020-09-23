Глава МИД Германии ушел на карантин

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас ушел на карантин. У одного из его охранников подтвердили заражение коронавирусом.

Об этом сообщает немецкая газета Bild.

То, что Маас ушел на карантин, изданию подтвердил представитель немецкого МИД. В связи с карантином главе немецкого внешнеполитического ведомства пришлось отменить запланированную поездку в Иорданию.

Маасу сегодня сделали тест на коронавирус, который оказался отрицательным. Пока что неизвестно, сколько времени министр иностранных дел Германии будет находиться на карантине.

Напомним, в марте на самоизоляции была канцлер Германии Ангела Меркель, после того, как у врача, который делал ей прививку, подтвердили коронавирус.

Как писало РБК-Украина, Меркель не заразилась коронавирусом и уже в начале апреля вышла из самоизоляции.

Кроме того, в апреле в больницу с коронавирусом попал премьер-министр Британии Борис Джонсон.