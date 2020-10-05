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Глава МИД Литвы самоизолировался после контакта с зараженными коронавирусом

Новина українською → Понедельник 05 октября 2020 16:40
Глава МИД Литвы самоизолировался после контакта с зараженными коронавирусом Фото: Линас Линкявичюс (flickr.com statephotos)
Автор: Андрей Козловский

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс неделю будет находиться на самоизоляции. Такое решение было принято после его контакта с членами делегации президента Франции Эммануэля Макрона, у которых был обнаружен коронавирус.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщили в офисе Макрона, два члена французской делегации с положительным результатом теста на COVID-19 находились с визитом в Вильнюсе и контактировали с 26 людьми. Сейчас все они были протестированы, большинство результатов ожидаются до конца понедельника. Им приказали самоизолироваться до конца этой недели.

Президент Литвы Гитанас Науседа, его жена и несколько сотрудников его офиса прошли тестирование на коронавирус в воскресенье. Все результаты были отрицательными.

Напомним, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен получила отрицательный результат теста на коронавирус, однако она будет оставаться в самоизоляции еще сутки.

Кроме того, президент США Дональд Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября.

Также РБК-Украина сообщало, что в США у троих сенаторов-республиканцев обнаружили коронавирус.

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