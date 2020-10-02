Президент США Дональд Трамп заболел коронавирусом. Также COVID-19 заболела его жена Мелания.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Положительный тест на COVID-19 он получил ночью.

"Мелания и я дали положительный результат на COVID-19. Мы немедленно приступим к процессу карантина и восстановления. Мы преодолеем это вместе", - написал Трамп.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Ранее РБК-Украина писало, что коронавирусом заразилась советница Трампа Хоуп Хикс, которая сопровождала президента США на дебаты с Джо Байденом. В связи с этим Трамп с женой ушли на карантин.

Отметим, до этого Трамп не исключил, что в США могут использовать зарубежную вакцину от коронавируса, если она будет готова. При этом он готов был первым ее испытать на себе.

Также сообщалось, что Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в ближайшее от 4 до 8 недель.

Как писало РБК-Украина, днями Всемирная организация здравоохранения подтвердила 1 млн летальных случаев от коронавируса. Однако в организации считают, что настоящее количество умерших от COVID-19 гораздо выше.

Добавим, 30 сентября состоялся первый раунд дебатов Трампа и Байдена. Выборы президента США запланированы на 3 ноября.