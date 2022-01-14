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Глава Минздрава Франции заболел COVID-19

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Франция, Пятница 14 января 2022 13:04
Глава Минздрава Франции заболел COVID-19 Фото: министр здравоохранения Франции Оливье Веран (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заболел COVID-19. Он продолжит работать дистанционно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Франции Оливье Верана в Твиттере.

"Получил положительный результат теста на COVID-19. В связи с этим я самоизолируюсь и продолжаю исполнять свои обязанности дистанционно”, - написал он.

Напомним, сегодня, 14 января, премьер-министр Швеции от социал-демократов Магдалена Андерссон получила положительный результат теста на COVID-19. Она будет выполнять свои обязанности из дома.

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