Глава Минздрава Франции заболел COVID-19
Фото: министр здравоохранения Франции Оливье Веран (Getty Images)
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заболел COVID-19. Он продолжит работать дистанционно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Франции Оливье Верана в Твиттере.
"Получил положительный результат теста на COVID-19. В связи с этим я самоизолируюсь и продолжаю исполнять свои обязанности дистанционно”, - написал он.
Je viens d’être testé positif au Covid.— Olivier Véran (@olivierveran) January 13, 2022
En conséquence, je me mets à l’isolement et continue d’assurer mes fonctions à distance.
Напомним, сегодня, 14 января, премьер-министр Швеции от социал-демократов Магдалена Андерссон получила положительный результат теста на COVID-19. Она будет выполнять свои обязанности из дома.