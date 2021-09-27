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Глава Pfizer выступил против отказа от интеллектуальной собственности на вакцины

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США, Понедельник 27 сентября 2021 02:21
Глава Pfizer выступил против отказа от интеллектуальной собственности на вакцины Фото: глава Pfizer выступил против отказа от интеллектуальной собственности на вакцины (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Глава Pfizer Альберт Бурла не считает хорошей идеей отказ от интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса. По его словам, компания и так делает достаточно для борьбы с COVID-19 по всему миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Альберта Бурла ABC News.

Гендиректор Pfizer сказал, что не считает хорошей идеей отказ от интеллектуальной собственности, чтобы ускорить распространение вакцин от COVID-19.

"Интеллектуальная собственность - это то, что создало процветающий сектор наук о жизни, который был готов, когда началась пандемия", - сказал Бурла.

Он также опроверг критику о том, что компания ничего не делает для борьбы с коронавирусом в более бедных странах.

"Мы всегда можем сделать больше, но я хочу, чтобы люди понимали, что мы делаем прямо сейчас", - сказал он.

Глава Pfizer сказал, что его компания взяла обязательство производить миллиарды доз вакцины как для первичных прививок, так и для ревакцинации. Кроме того, Pfizer предлагает вакцины по более низким ценам для стран со средним и низким уровнем доходов.

Напомним, что отказа от прав интеллектуальной собственности может оказаться недостаточно, чтоб победить коронавирус в бедных странах. Об этом заявили в ВТО.

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