США поддерживает отказ от прав интеллектуальной собственности на вакцины от COVID-19 . Это подтвердил президент США Джо Байден в среду.

Об этом сообщает Reuters .

Байден выразил поддержку временного отказа после выступления в Белом доме. После этого сразу же последовало официальное заявление его главного торгового представителя Кэтрин Тай.

"Это глобальный кризис в области здравоохранения, и чрезвычайные обстоятельства пандемии COVID-19 требуют принятия чрезвычайных мер", - сказал Тай.

Он заявил, что отказ от интеллектуальной собственности поможет быстрее победить пандемию.

"Администрация твердо верит в защиту интеллектуальной собственности, но для того, чтобы положить конец этой пандемии, поддерживает отказ от этой защиты для вакцин COVID-19", - сказал Тай.

Такое заявление поддержали во Всемирной организации здравоохранения. Ее глава Тедрос Адханом Гебрейесус назвал это важным моментом в борьбе с COVID-19.

Отметим, что по мнению ВОЗ временный отказ от защиты позволит большему количеству производителей производить жизненно важные вакцины.