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США поддерживает отказ от прав интеллектуальной собственности на вакцины

Новина українською → США, Четверг 06 мая 2021 01:44
США поддерживает отказ от прав интеллектуальной собственности на вакцины Фото: отказ от интеллектуальной собственности на вакцины поможет победить вирус (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США поддерживает отказ от прав интеллектуальной собственности на вакцины от COVID-19. Это подтвердил президент США Джо Байден в среду.

Об этом сообщает Reuters.

Байден выразил поддержку временного отказа после выступления в Белом доме. После этого сразу же последовало официальное заявление его главного торгового представителя Кэтрин Тай.

"Это глобальный кризис в области здравоохранения, и чрезвычайные обстоятельства пандемии COVID-19 требуют принятия чрезвычайных мер", - сказал Тай.

Он заявил, что отказ от интеллектуальной собственности поможет быстрее победить пандемию.

"Администрация твердо верит в защиту интеллектуальной собственности, но для того, чтобы положить конец этой пандемии, поддерживает отказ от этой защиты для вакцин COVID-19", - сказал Тай.

Такое заявление поддержали во Всемирной организации здравоохранения. Ее глава Тедрос Адханом Гебрейесус назвал это важным моментом в борьбе с COVID-19.

Отметим, что по мнению ВОЗ временный отказ от защиты позволит большему количеству производителей производить жизненно важные вакцины.

Напомним, в Канаде одобрили вакцину Pfizer для детей от 12 лет. Это первая страна, которая одобрила вакцинацию от коронавируса в таком возрасте.

Ранее сообщалось, что ученые спрогнозировали, когда украинцы получат коллективный иммунитет от коронавируса. Сложности могут возникнуть из-за дефицита вакцин, поскольку именно вакцинация может остановить вирус.

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