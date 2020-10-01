Глава "Слуги народа" Корниенко заболел коронавирусом

Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко заболел коронавирусом. Диагноз болезни удалось установить не сразу.

Об этом нардеп написал в Facebook.

Корниенко рассказал, что имея симптомы болезни, он сдал два отрицательных теста на COVID-19. Поставить диагноз удалось только сегодня.

"Симптомов, кроме температуры у меня не было. Но сразу, как она поднялась, сделал и экспресс, и ПЦР-тесты. Оба не показали результата. Потом обратился к пульмонологу. Мне сделали КТ с заключением "похоже на COVID-19", после чего я сразу же самоизолировался. ИФА на антитела есть смысл делать не в первый день, потому полноценно поставить диагноз удалось только сегодня", - рассказал Корниенко.

Напомним, вчера о повторном заражении коронавирусом заявила нардеп от "Евросолидарности" Яна Зинкевич.

Ранее РБК-Украина писало, что пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко заразился коронавирусом.

До этого коронавирус подтвердили у нардепа Жана Беленюка и главы партии "Голос" Киры Рудик.

Верховная рада ушла на карантин из-за вспышки коронавируса среди народных депутатов. Следующее пленарное заседание парламента состоится только 20 октября.