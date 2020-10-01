Голова "Слуги народу" Корнієнко захворів на коронавірус

Лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко захворів на коронавірус. Діагноз хвороби вдалося встановити не відразу.

Про це нардеп написав у Facebook.

Корнієнко розповів, що маючи симптоми хвороби, він здав два негативних тести на COVID-19. Поставити діагноз вдалося тільки сьогодні.

"Симптомів, крім температури у мене не було. Але відразу, як вона піднялася, і зробив експрес і ПЛР-тести. Обидва не показали результату. Потім звернувся до пульмонолога. Мені зробили КТ з висновком "схоже на COVID-19", після чого я відразу ж самоізолювався. ІФА на антитіла є сенс робити не в перший день, тому повноцінно поставити діагноз вдалося тільки сьогодні", - розповів Корнієнко.

Нагадаємо, вчора про повторне зараження коронавірусом заявила нардеп від "Євросолідарності" Яна Зінкевич.

Раніше РБК-Україна писало, що п'ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко заразився коронавірусом.

До цього коронавірус підтвердили у нардепа Жана Беленюка і голови партії "Голос" Кіри Рудик.

Верховна рада пішла на карантин через спалах коронавіруса серед народних депутатів. Наступне пленарне засідання парламенту відбудеться лише 20 жовтня.