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Глава ВОЗ назвал три условия для преодоления пандемии коронавируса

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Берлин, Понедельник 25 октября 2021 21:06
Глава ВОЗ назвал три условия для преодоления пандемии коронавируса Фото: Тедрос Аданом Гебреисус, глава ВОЗ (who.int)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус рассказал, когда человечество сможет преодолеть пандемию коронавируса. Во время выступления на открытии Всемирной конференции здравоохранения в Берлине он назвал три главных условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу главы ВОЗ.

По словам Гебреисуса, преодолеть пандемию коронавируса в мире удастся лишь тогда, когда:

  • поставка вакцин от COVID-19 по механизму COVAX будет приоритетом;
  • страны "Большой двадцатки" выполнят обязательства по распределению вакцин;
  • разработчики поделятся технологиями и лицензиями, а право интеллектуальной собственности отменят.

Напомним, глава ВОЗ также призвал страны объединиться для преодоления коронавируса. По его мнению, завершить пандемию не удастся самостоятельно.

До этого глава ВОЗ заявлял, что мир имеет все инструменты для преодоления пандемии коронавируса.

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