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Глава Закарпатской ОГА требует усиления карантина в Ужгороде

Автор: РБК-Украина

Глава Закарпатской областной госадминистрации Алексей Петров настаивает на усилении карантина в Ужгороде из-за коронавируса. По его словам, ситуация в Ужгороде критическая.

Об этом говорится на сайте Закарпатской ОГА.

Петров отметил, что больницы города переполнены, а больных возят в соседние Мукачево и Сваляву.

"Моя позиция, как главы Закарпатской ОГА, совпадает со вчерашним решением государственной комиссии - карантинные мероприятия необходимо усиливать", - сказал он.

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В ОГА ожидают, что по инициативе городского головы Ужгорода Богдана Андриева течение нескольких дней на внеочередном заседании государственной комиссии ТЭБ и ЧС будет разрешена работа муниципального транспорта, образовательных учреждений, торговли в условиях красной зоны, чтобы потом изменить карантин.

"Ситуация критическая и я очень надеюсь, что это осознают в Ужгородском городском совете. Надеюсь, меня пригласят на городскую комиссию ТЭБ и ЧС, где я выскажу такую свою позицию", - сказал Петров.

Напомним, в "красную" зону попали 11 областных центров.

В Украине за последние сутки подтвердили 8752 новых заражений коронавирусом, что является новым антирекордом заболеваемости.

Отметим, что режим чрезвычайной ситуации в Украине продлили до конца года.

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