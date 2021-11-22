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В главной мечети Украины завтра откроют пункт вакцинации от COVID

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Киев, Понедельник 22 ноября 2021 13:29
В главной мечети Украины завтра откроют пункт вакцинации от COVID Фото: вакцинация от коронавируса (Виталий Носач/РБК-Украины)
Автор: Александр Мороз

Завтра, 23 ноября, пункт вакцинации от коронавируса откроется в главной мечети Украины - "Ар-Рахма". Он будет работать ежедневно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Сообщается, что 23 ноября 2021 года в 11:00 состоится открытие центра вакцинации против COVID-19 в мечети "Ар-Рахма" в Киеве на ул. Лукьяновская, 46.

"Центр будет работать каждый день с 9 до 16 часов. Вакцинироваться здесь смогут все желающие от 18 лет, а также подростки в возрасте 12+ при наличии у них всех необходимых прививок согласно календарю профилактических прививок", - говорится в сообщении.

Отметим, киевская соборная мечеть "Ар-Рахма" является одной из самых больших мечетей в Европе. Находится в историческом центре Киева на Татарке - это район, в котором издавна проживали мусульмане. Мечеть является частью комплекса, который включает в себя медресе, минарет и офис Духовного управления мусульман Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове откроют пункт вакцинации от коронавируса для бездомных.

А в Запорожье по примеру других городов запустили вакцинальный автобус.

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