Во Львове бездомных будут вакцинировать от коронавируса
Во Львове откроют пункт вакцинации от коронавируса для бездомных. Он будет расположен в городском Центре учета и ночного пребывания бездомных граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Львовского горсовета.
По информации горсовета, пункт начнет свою работу с пятницы, 26 ноября, с 11:00 до 18:00.
"Мы посоветовались с общественными организациями, которые работают с бездомными и организуют их питание, и пришли к общему мнению, что пункт будет работать в световой день, чтобы все желающие могли воспользоваться этой возможностью", - говорится в сообщении.
Кроме этого, в течение недели в городе будут информировать бездомных об этом пункте вакцинации.
"В частности информацию будут раздавать волонтеры общественных организаций в тех местах, где они традиционно питают своих подопечных", - пояснили в горсовете.
Напомним, в Украине за минувшие сутки прививки от коронавируса получили менее 100 тысяч человек.
Добавим, с сегодняшнего дня в Киеве заработает еще один центр вакцинации в Дарницком районе.