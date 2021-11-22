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Во Львове бездомных будут вакцинировать от коронавируса

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Львов, Понедельник 22 ноября 2021 12:21
Во Львове бездомных будут вакцинировать от коронавируса Фото: во Львове бездомных будут вакцинировать от коронавируса (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Во Львове откроют пункт вакцинации от коронавируса для бездомных. Он будет расположен в городском Центре учета и ночного пребывания бездомных граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Львовского горсовета.

По информации горсовета, пункт начнет свою работу с пятницы, 26 ноября, с 11:00 до 18:00.

"Мы посоветовались с общественными организациями, которые работают с бездомными и организуют их питание, и пришли к общему мнению, что пункт будет работать в световой день, чтобы все желающие могли воспользоваться этой возможностью", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в течение недели в городе будут информировать бездомных об этом пункте вакцинации.

"В частности информацию будут раздавать волонтеры общественных организаций в тех местах, где они традиционно питают своих подопечных", - пояснили в горсовете.

Напомним, в Украине за минувшие сутки прививки от коронавируса получили менее 100 тысяч человек.

Добавим, с сегодняшнего дня в Киеве заработает еще один центр вакцинации в Дарницком районе.

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